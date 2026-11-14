Vietato raccogliere e portare via la legna proveniente dai tagli nei boschi di Caprera. Il materiale, potenzialmente contaminato da agenti patogeni, potrebbe favorire la diffusione delle malattie che stanno colpendo le leccete, anche in altre zone dell’Arcipelago. È una delle prescrizioni del Parco nazionale in vista dell’avvio degli interventi di risanamento forestale, previsti nei prossimi giorni su una superficie complessiva di circa sei ettari. L’obiettivo è contenere le fitopatie che interessano i lecci e, contemporaneamente, ridurre il rischio di incendi boschivi. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le operazioni prevedono il taglio alla ceppaia degli alberi morti o irrimediabilmente compromessi, accompagnato da potature selettive e trattamenti fitosanitari per contrastare la propagazione delle malattie. Saranno interessati anche alcuni esemplari di pino domestico, marittimo e d’Aleppo che esercitano una forte concorrenza nei confronti delle leccete autoctone. Gli interventi contribuiranno inoltre a diminuire la quantità di vegetazione combustibile presente nel sottobosco. I lavori, della durata complessiva stimata in 320 giorni lavorativi, saranno suddivisi in due periodi per rispettare i cicli biologici delle specie presenti. Il primo inizierà questo mese e terminerà a marzo 2027; il secondo prenderà avvio nel novembre successivo. Seguirà una fase di monitoraggio dei risultati.

Le aree operative saranno delimitate e segnalate. Residenti ed escursionisti dovranno mantenersi a distanza dai cantieri, scrive il Parco Nazionale. Particolare attenzione viene richiesta al divieto di prelevare il legname: il suo trasporto incontrollato potrebbe estendere le fitopatie ad altri boschi dell’Arcipelago.