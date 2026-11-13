Negli spazi verdi del primo cimitero gentile d'Italia, da oggi si può condividere un luogo di riflessione e di raccoglimento: in occasione della Giornata mondiale della gentilezza, stamattina a Su Lizzu a Olbia è stata installata la panchina della gentilezza.
Blu, decorata e posizionata dagli studenti dell'istituto superiore Ipia Amsicora, la seduta è dotata di due QR che consentono di seguire una pratica di meditazione guidata dalla voce del fondatore del Movimento Italia Gentile, Daniel Lumera, accompagnato dalle note del pianista Emiliano Toso.
Prima di un percorso che ne prevede cinque per promuovere i valori della gratitudine, dell'ottimismo, del perdono e della felicità, l'installazione dedicata alla gentilezza invita a pensare che, scrive Lumera sulla panchina, “il vero cambiamento inizia sempre attraverso piccoli gesti: niente è più immenso del minuscolo seme di un pensiero gentile”.
L’iniziativa, promossa dalla direttrice dei servizi cimiteriali Asco, Caterina Sotgia, si inserisce nell'ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione del Manifesto del cimitero gentile a giugno del 2024. «Il coinvolgimento dei giovani rende questa iniziativa ancora più significativa: educare alla gentilezza significa costruire una comunità più attenta, solidale e capace di prendersi cura degli altri», ha detto l'assessora alle Politiche sociali, Simonetta Lai.