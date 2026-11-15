Chiesa gremita e numerosi cittadini anche nella piazza esterna, questa mattina, per l’ultimo saluto a Piero Filigheddu, morto a 85 anni. Alle esequie dell’ex sindaco, celebrate nel Tempio Nuovo di Santa Maria della Neve, hanno partecipato familiari, cittadini, l’attuale sindaco Ragnedda, amministratori, esponenti politici e diversi sindaci della Gallura.

A presiedere la funzione è stato il parroco don Jacek Meczel, affiancato da don Mauro Moretti, già parroco di Arzachena e oggi a Porto Cervo. Nell’omelia don Jacek ha ricordato Filigheddu soprattutto per le sue qualità personali: «Era un uomo buono, misericordioso e attento a tutti». Un riferimento particolare è stato rivolto alla sua sensibilità verso le persone in difficoltà.

Democristiano, vicino alla corrente di Nino Giagu, Filigheddu aveva iniziato l'attività amministrativa come vicesindaco, diventando primo cittadino nel 1975. Tornò alla guida del Comune nel 1994, primo sindaco arzachenese eletto direttamente dai cittadini, ottenendo poi altri due mandati nel 1998 e nel 2008. La sua ultima esperienza amministrativa si concluse anticipatamente nel 2011. Fu protagonista di una lunga stagione politica, segnata dalla trasformazione economica e urbanistica di Arzachena e dallo sviluppo della Costa Smeralda.

Durante la celebrazione don Mauro Moretti ne ha proposto un ricordo più familiare, tornando agli anni Settanta, quando da bambino trascorreva le estati in via Tempio, vicino all'abitazione dei Filigheddu. Ha raccontato dei giochi con i figli dell'allora sindaco e dell'attenzione che questi riservava ai bambini del quartiere. «Lui si avvicinava, arrivava questo signore alto e ci dava importanza», ha ricordato. Nella testimonianza di don Mauro, quella disponibilità verso gli altri ha accompagnato Filigheddu anche nell'esercizio delle responsabilità pubbliche. Il sacerdote ne ha richiamato inoltre la professione di insegnante e la dimensione familiare, ricordandolo come marito, padre e nonno.