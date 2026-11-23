L’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo ha ottenuto la conferma come Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea (ASPIM), un riconoscimento internazionale di grande rilievo nell’ambito della tutela dell'ambiente marino mediterraneo che attesta il valore naturalistico dell’area e premia l’impegno del Consorzio di Gestione nella salvaguardia e nella corretta gestione del territorio. Il riconoscimento ASPIM, previsto dal Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità (SPA/BD) della Convenzione di Barcellona, rappresenta uno standard internazionale per la protezione delle aree marine nel Mediterraneo, coordinato dall’UNEP/MAP delle Nazioni Unite. La riconferma dello status è frutto di un’attenta valutazione svolta da una Commissione Tecnica internazionale e nazionale, composta da esperti come i dottori Chedly Rais, Robert Turk, Paolo Guidetti, Leonardo Lutzoni, Giovanna Spano, Pier Augusto Panzalis e Leonardo Tunesi. L’Area Marina Protetta ha raggiunto un punteggio complessivo di 66 su 78, con performance eccellenti per il valore mediterraneo del sito, i profili giuridici e istituzionali, la governance e la gestione delle risorse. La valutazione ha sottolineato i progressi nelle norme di tutela, nella cooperazione con altri enti e nell’attuazione delle raccomandazioni precedenti. Tra le linee guida future, la Commissione suggerisce un rafforzamento della collaborazione con altre Aree Marine Protette del Mediterraneo per lo scambio di dati sugli effetti dei cambiamenti climatici, il rilancio del gemellaggio con l’area ASPIM di Habibas in Algeria e lo sviluppo di nuove collaborazioni internazionali su specifiche tematiche ecologiche. È inoltre raccomandato un maggiore controllo della pesca ricreativa, con raccolta di dati sulle catture e sugli attrezzi persi. “La conferma della certificazione ASPIM rappresenta un traguardo significativo per il nostro territorio e una testimonianza del lavoro condiviso con amministrazioni, ricercatori e stakeholder - ha dichiarato il presidente del Consorzio, Massimo Canu - Questo punteggio evidenzia la rilevanza mediterranea dell’Area e la solidità della sua gestione, ma anche le sfide future che vorremo affrontare con rinnovato impegno”.