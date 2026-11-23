Il Comune sostiene il progetto per ampliare l’offerta culturale della Stanza del Vento, lo spazio espositivo di Capo Testa. La Giunta, con una recente delibera, ha dato il via libera al partenariato con l’associazione Capo Testa Republic Aps, che presenterà la proposta al bando annuale 2027 della Fondazione di Sardegna, nel settore «Arte, attività e beni culturali».

«La Stanza del Vento. Un museo dell’invisibile a Capo Testa» è il titolo del progetto. Al centro c’è il vento, raccontato attraverso la scienza, la storia, l’ambiente e l’arte. La proposta punta a potenziare lo spazio e a svilupparne l’attività espositiva. L’associazione, rappresentata da Giuseppe Linaldeddu, ha chiesto il sostegno del Comune, ritenuto dalla Giunta in linea con gli obiettivi dell’amministrazione per la promozione culturale del territorio.

I mille euro costituiscono la quota di cofinanziamento comunale. La delibera autorizza la sindaca Nadia Matta a firmare la lettera di partenariato e affida gli adempimenti successivi a Roberta Careddu, responsabile del settore Cultura.