I bambini potranno bussare alla porta della Befana, incontrarla e portarsi a casa una foto ricordo. Intorno alla sua casa, tra le scenografie del villaggio, potrebbero sfilare trampolieri e personaggi in costume, mentre tra le attrazioni ipotizzate c’è anche una nevicata artificiale. È il progetto con cui il Comune di Palau punta a chiudere le feste natalizie, in occasione dell’Epifania 2027. La giunta, presieduta dal sindaco Francesco Giuseppe Manna, ha approvato recentemente all’unanimità le linee di indirizzo.

La Casa della Befana sarà al centro dell’allestimento. Da lì l’animazione si estenderà agli altri spazi del villaggio, che il Comune vuole far vivere con giochi e spettacoli itineranti. Nella delibera si prospettano esibizioni con bolle di sapone, gonfiabili per diverse fasce d’età e una tombolata. Tra gli appuntamenti ci potrebbe essere anche la distribuzione dei dolci. L’idea è di far ritrovare nello stesso luogo bambini, genitori e nonni attorno alle usanze della festa.

Spetta ora al settore socio-culturale scegliere gli spazi, definire il programma e acquisire i servizi e le attrezzature.