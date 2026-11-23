Incontro nella biblioteca Manlio Brigaglia di Arzachena, nell'ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la presentazione da parte di Jenny Carboni del libro “Vorrei fosse sempre primavera”. Nell’autobiografia l’autrice ripercorre la propria adolescenza e racconta le violenze subite, con l’intento di dare forza e coraggio alle donne vittime di abusi. Incontro moderato da Maria Pintore. La biblioteca ha inoltre allestito uno spazio di approfondimento con romanzi e saggi selezionati dal personale. Per informazioni si può chiamare il numero 0789 849492.

Dal 25 novembre al 1° dicembre le iniziative proseguono nello Spazio Bourgeois, in corso Garibaldi, dove sarà esposta un’installazione collettiva realizzata dai ragazzi dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”. Al centro dell’esposizione, “Più di una madre”, collage su tavola della quattordicenne Sara Orazi, tra le vincitrici del concorso d’arte “Radice Materna”.

L’iniziativa è promossa da Alessandro Careddu, delegato comunale ai Servizi sociali e alla Protezione civile, e coordinata da Micaela Pisciottu, insegnante e tutor dello Spazio adolescenti. Pisciottu spiega che il collage affronta il tema dell’identità femminile a partire dalle aspettative trasmesse di generazione in generazione. L’opera richiama l’attenzione sugli stereotipi di genere e sul peso delle responsabilità che ricadono sulle donne e che spesso passano inosservate. Con la mostra il Comune intende coinvolgere soprattutto le nuove generazioni e aprire un confronto nella comunità a partire dal loro punto di vista.