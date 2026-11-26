Un provvedimento già adottato da altri comuni galluresi ed ora che si concretizza anche in quello di Arzachena con le ordinanze n. 24 e 26 che vietano rispettivamente, in tutto il territorio comunale, l’abbandono di nastri colorati e il lancio di palloncini in gomma nonché il rilascio volontario di lanterne volanti o "lanterne cinesi", coriandoli o glitter in plastica e similari. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

«Queste ordinanze completano e rafforzano una linea che portiamo avanti fin dal 2019 - dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. La salvaguardia del patrimonio naturalistico di Arzachena è una priorità assoluta e richiede scelte concrete, costanti e lungimiranti. Dalle prime misure contro la plastica monouso sulle spiagge e contro l’abbandono dei mozziconi fino ai divieti odierni, il nostro obiettivo resta lo stesso: prevenire l’inquinamento, promuovere una cultura del rispetto e costruire politiche ambientali solide che tutelino il territorio, le coste e la qualità della vita della nostra comunità».

Ogni gesto quotidiano incide sulla salute di un ecosistema delicato come il nostro - precisa l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni; «Palloncini, lanterne e coriandoli in plastica, utilizzati per pochi minuti in momenti di festa, lasciano residui insidiosi su spiagge, aree verdi, corsi d’acqua e fondali, con rischi concreti di ingestione e intrappolamento per la fauna marina e terrestre. Con queste ordinanze vogliamo responsabilizzare cittadini, visitatori e organizzatori di eventi, affinché ogni celebrazione rispetti l’ambiente».