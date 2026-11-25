L’immobiliare sardo-brasiliana Tavolara Bay volta pagina a Cala Finanza. La società controllata dal colosso internazionale JHSF ha smantellato i prefabbricati in un’area a ridosso della residenza ex Villa Joy, si tratta di una trentina di moduli (struttura amovibile di servizi funzionale alle attività della villa) che per mesi sono stati al centro di polemiche e soprattutto di una inchiesta penale culminata con il sequestro del sito. Movimenti e associazioni ambientaliste hanno contestato a lungo l’installazione dei moduli. È stata proprio la gip di Tempio, Marcella Pinna (lo stesso magistrato che aveva ordinato il provvedimento di sequestro del sito) ad autorizzare la rimozione dei prefabbricati, su richiesta degli avvocati di Tavolara Bay, Gianluca Aste, Fabio Varone e Gian Comita Ragnedda. I moduli ospitavano uffici, spogliatoi, cucine e altri servizi che avrebbero dovuto supportare tutte le attività turistico ricettive, mai partite, della ex Villa Joy. La sensazione è che sia l’ultimo atto di una iniziativa che potrebbe essere definitiva conclusa, si parla del progetto di un camping di lusso che vedeva come strutture centrali di servizio la villa e il “complesso” dei moduli. Tavolara Bay sembra avere avviato una nuova fase nei rapporti con la Regione. La società ha ottenuto i permessi dal Corpo Forestale (Ispettorato di Tempio) per un intervento di ripristino ambientale a Cala Finanza. Saranno eliminati alcuni sterrati ed effettuata la piantumazione con specie della macchia mediterranea. Tavolara Bay tra qualche settimana andrà davanti al Tar per fare valere le sue ragioni riguardo alla revoca della Zes da parte del governo nazionale, ma il quadro è cambiato, soprattutto i rapporti con la Regione sarda che ora sembrano di piena collaborazione. L’amministratore di Tavolara Bay, Jorge Pauli Niubó (Country Director Italia JHSF), aveva dichiarato riferendosi al ripristino ambientale: «Quest’iniziativa conferma il nostro impegno per la tutela del territorio e testimonia la volontà di collaborare con le autorità competenti, ferme restando le ragioni giuridiche della società».

Resta in piedi l’inchiesta dei magistrati di Tempio, Alessandro Bosco e Sebastiano Carpinato, che riguarda gli interventi a Cala Finanza e l’iter di rilascio dei permessi a Tavolara Bay.