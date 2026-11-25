In scena storie di donne che si confrontano con precarietà lavorativa, disuguaglianze economiche, disparità salariale e mancato riconoscimento delle responsabilità familiari: sul palco del teatro Andrea Parodi di Budoni, il 27 novembre alle 19.30, lo spettacolo teatrale ‘Unghie&Crisi, per la regia di Ilaria Nina Zedda e prodotto dalla compagnia L’aquilone di Viviana e Kyberteatro.

Inserita nel Programma OFF del festival ‘L'eredità delle donne’ diretto da Serena Dandini, l’iniziativa, coordinata dalla vicesindaca, Vanessa Sanna e dalla delegata alla Cultura e agli eventi, Denise Zirottu, nasce dall'intenzione di promuovere occasioni di riflessione sulle tematiche di genere e sulle pari opportunità, individuando gli appuntamenti culturali come strumenti preziosi per costruire il cambiamento e una società nella quale libertà, dignità e diritti delle donne siano valori irrinunciabili.

«La violenza contro le donne non si manifesta solo attraverso le aggressioni fisiche, ma anche attraverso la sopraffazione psicologica, le discriminazioni e la negazione delle opportunità: il 25 novembre non deve rappresentare soltanto una ricorrenza sul calendario ma un richiamo a una responsabilità collettiva che siamo chiamati ad assumerci ogni giorno e vogliamo che Budoni sia una comunità sempre più consapevole, inclusiva e capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza», dice l'amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ha promosso l'evento.