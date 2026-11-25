Il Comune di Calangianus contesta le modalità dell’iter di ampliamento della Zps (Zona di Protezione speciale) che, su proposta della Regione, passa da 21069 ettari a circa 51833 ettari e includerà anche il Limbara. I vincoli riguardano le attività agricole e venatorie e comprenderanno (dopo Oschiri, Ozieri, Tula, Mores, Ardara e Ittireddu) anche Calangianus, Berchidda e Tempio. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha annunciato la convocazione di una seduta del Consiglio comunale per congelare l’iter di ampliamento. Albieri spiega: «Chiederemo alla Regione un’attenta rivalutazione della proposta, affinché siano ascoltate le ragioni del nostro territorio e siano considerate le conseguenze che nuovi vincoli potrebbero determinare sul futuro della nostra comunità. La nostra posizione è chiara, l’ambiente va tutelato, ma non si può pensare di farlo senza coinvolgere i territori, senza ascoltare i cittadini e senza garantire il giusto equilibrio tra protezione della natura e sviluppo delle comunità locali». I vincoli sono finalizzati alla tutela dell’avifauna (aquila di Bonelli, astore sardo, pavoncella, gallina prataiola e allodola). Albieri: «La proposta della Regione prevede un significativo incremento della superficie tutelata che, per la prima volta, coinvolgerebbe anche una parte del territorio comunale di Calangianus. Riteniamo che un provvedimento di questa portata non possa essere introdotto senza un confronto approfondito con le amministrazioni locali, i cittadini, gli operatori agricoli e tutti i soggetti che quotidianamente vivono e lavorano nel territorio».

Nel settembre scorso aveva aperto la vertenza sulla Zps il primo cittadino di Berchidda, Andrea Nieddu che aveva dichiarato: «La giunta comunale ha deliberato su un atto di indirizzo con finalità di pianificazione del territorio per esprimere la contrarietà dell’amministrazione comunale, alle condizioni date, a qualsiasi vincolo che sia calato dall'alto. La nostra posizione deriva, da un lato, dalla necessità di ottenere ulteriori chiarimenti e, dall’altro, da un retaggio di questo territorio che, da sempre, si è opposto alle politiche vincolistiche di tutele ambientali laddove queste abbiano escluso il ruolo centrale dell'uomo».