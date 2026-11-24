Un appuntamento teatrale per riflettere su una ferita ancora aperta della nostra società. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, giovedì 26 novembre alle 18:30, il Teatro comunale di Terralba ospiterà la rappresentazione “Una donna rifiutata”, messa in scena dagli attori dell’associazione culturale “Il Cantagallo” di Oristano.

Il testo è stato scritto e diretto da Salvatore Sinis, decano della compagnia, che a ottant’anni continua a dedicarsi al palcoscenico e che sarà anche in scena. Con lui recitano Santina Raschiotti, Giorgia Gattus, Silvana Deidda, Paolo Vanacore e Vittorio Molon. «Siamo partiti con l’idea di una commedia nera», spiega Sinis. «All’inizio il tono è leggero: due fratelli che battibeccano, lei che vuole trovargli una compagna e lui che non ne vuole sapere. Ma a un certo punto la storia vira sul nero». La pièce, della durata di circa novanta minuti, si sviluppa infatti attorno all’arrivo di un vecchio amico, che racconta di essere stato lasciato dalla moglie. Una donna che il protagonista, anni prima, aveva abbandonato senza dare alcuna spiegazione. «Da quel momento la vicenda si fa sempre più cupa», prosegue il regista, «fino a un confronto serrato tra i due, in cui vengono finalmente a galla le ragioni di quel silenzio e di quel rifiuto. Più di questo non voglio dire, perché la sorpresa è parte dello spettacolo».

Il lavoro si inserisce nel più ampio e, purtroppo, attuale discorso sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alla fattispecie giuridica del femminicidio e alle questioni sociali che vi sono connesse. «Il teatro ha il pregio di arrivare dove le statistiche non arrivano», sottolinea Sinis. «Raccontare una storia, farla vivere sul palco, permette allo spettatore di entrare in questi temi con le emozioni, non solo con la testa. È da lì che può nascere una vera consapevolezza». Sui mesi di preparazione il regista ha parole di soddisfazione per i suoi attori: «Ci siamo ritrovati una volta a settimana a casa mia per moltissimi mesi. Siamo in sei, siamo un gruppo affiatato, e questo lavoro è il frutto di un impegno condiviso».

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza. «Spero che il pubblico venga numeroso», conclude Sinis. «Sarebbe un motivo in più per far crescere la consapevolezza su un tema così drammatico, che riguarda tutti noi».