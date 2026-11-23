Mercoledì 25 novembre il Teatro comunale di Sardara ospiterà “Le parole di Eleonora – Dal Castello di Monreale alla Carta del Rispetto”, una giornata di confronto, educazione e sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa non è solo una celebrazione simbolica: vuole affrontare le radici culturali e sociali della violenza di genere partendo dalla storia locale e dalla figura di Eleonora d’Arborea, simbolo di autorevolezza femminile e di giustizia.

Il percorso collega la Carta de Logu medievale ai temi contemporanei di parità, prevenzione, autonomia delle donne e costruzione di reti di solidarietà.

La mattina (dalle 9 alle 13) sarà dedicata alle scuole superiori del territorio. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giorgio Zucca e del presidente del centro commerciale Naturale Mauro Tallu, interverranno archeologi, giuristi, educatori e operatori dei centri antiviolenza. Si parlerà di Medioevo sardo, patrimonio Unesco, legislazione a tutela delle donne e ruolo della scuola nella formazione al rispetto.

La sera (dalle 18 alle 20) il teatro si apre alla cittadinanza con un dibattito. Tra gli ospiti di rilievo nazionale: Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile; Ugo Bressanello, fondatore della Fondazione Domus de Luna; l’imprenditrice Arianna Lazzari e l’archeologo Giorgio Murru. Con loro psicologhe, avvocati, rappresentanti della Polizia di Stato e di associazioni femminili.

A rendere più intensa la serata sarà la presenza delle Kanusie, rock band tutta al femminile, e la lettura di passaggi della Carta de Logu. Coordina e modera Alessandra Addari, giornalista e madrina dell’evento.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Sardara, Centro Commerciale Naturale, Osservatorio Nazionale sul Bullismo, Regione Sardegna, Pro Loco e Gestione Beni Culturali.

L’ingresso è libero.

(Unioneonline)