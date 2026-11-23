

"PaschixeddaBurcei" con "SuPrangiuDeSaFesta", alla scoperta della festa, delle tradizioni, della buona cucina il 7 e l'otto dicembre in vista delle feste natalizie. L'iniziativa è del Comune che si propone di portare in paese il pubblico delle grandi occasioni. Due giorni di sapori, musica e tradizione a Burcei. Il Si inizia il sette dicembre alle 10 con l'inaugurazione della Pista di pattinaggio su ghiaccio - al Parco Comunale che resterà aperta sino alla Befana con la Giostra per i bambini.

Poco dopo la festa con Gli asinelli sardi e dell'Asinara. Una simpatica esposizione dedicata ai più piccoli, per conoscere da vicino questi splendidi animali che terranno compagnia per l'intera giornata. Prevista anche l' allestimento e l'apertura degli stand con prodotti artigianali e le eccellenze del territorio. Alle 10,30 celbrazione della messa.

A lle 11,30, alla scoperta dei Cullixonis con un laboratorio sulla preparazione del raviolo tipico burcerese, alla scoperta dei segreti della nostra tradizione culinaria. Alle 12 aprirà la mostra degli abiti e degli attrezzi storici e la mostra delleVespe storiche, con l'esposizione in piazza dedicata agli appassionati delle due ruote e del mondo vintage.

Alle 12,30 l' inaugurazione dell'Area Selfie "Belvedere degli Innamorati". Con l'aperitivo e la Musica con dj set.

Alle 13, Su Prangiu de sa Festa, al Parco Comunale, a base di Cullixonis di patate e menta, cinghiale in umido, Pane modditzosu di Burcei con lievito madre cotto nel forno a legna, lenticchie al cinghiale, raviolini di ricotta fritti

e vino cannonau.

La giornta continuerà alle 14 con la preparazione del raviolo tipico burcerese, la visita agli stand, artigianato, prodotti tipici e idee regalo per Natale. E ancora Musica e torneo itinerante col gioco de "Sa Murra", con l'organetto di Emilio Aledda, Simone Pisu e Cesare Piu e la chitarra di Federico Lorrai. Alle 16.30, la sfilata itinerante tra le tradizionilocali e la visita dei vicinati illuminati, la sfilata dei _Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e dei Is Cerbus di Sinnai con i "SeuinStreet Band" e con il gruppo folk di Burcei "A Passu Antigu". alle 18, musica e balli in Piazza Repubblica_

ancora col gruppo folk di Burcei e la musica di Marta e il suo gruppo. Seguità l'apertitivo, l'accensione dell' Albero e delle luminarie di Natale. Alle 20,30 la cena nel salone parrocchiale. Alle 21,30 musica .

Il replay è previsto per l'otto dicembre sino alle 18, tra musica, mostre e pranzo.

