Non è solo un riconoscimento scolastico ad uno degli studenti più meritevoli dell’Istituto superiore Mario Paglietti, ma è una iniziativa che promuove la cultura diventata un segno distintivo del Rotary Club Porto Torres. E’ il Premio Parodi, giunto alla sua 31esima edizione, quest’anno assegnato a Mattia Solferino, studente 19enne di Alghero che ha conseguito il diploma con voto eccellente presso il Tecnico Nautico di Porto Torres con indirizzo “Conduzione del mezzo navale”. A consegnargli la borsa di studi ancora una volta è il Rotary club turritano, dalle mani del presidente Paolo Pinna, uan cerimonia conviviale tenutasi nella sala accogliente dell’Hotel Lybissonis, alla presenza di soci e amici. Un riconoscimento a chi ha già concluso con successo una prima fase di studi e che si appresta a proseguire il lungo cammino nel mondo accademico, prima di trovare un suo spazio nel mercato del lavoro. Mattia Solferino è andato oltre. Ha superato la selezione di 75 posti disponibili presso l’Accademia marina mercantile di Genova, un percorso di formazione lungo tre anni in cui alle ore di lezione teorica si alterneranno mesi di imbarco sulle navi mercantili. «Un percorso a cui aspiravo da tempo e di questo ne sono felice - commenta il 19enne- un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso». Il giovane, che pratica a livello agonistico il ciclismo, è anche ottavo nella classifica della Coppa del mondo in gravel. «A distanza di tanti anni ormai mi corre l’obbligo di riconoscere che non si poteva fare scelta migliore perché Nicola - spiega il presidente Pinna - non era soltanto un buon rotariano ma era un giovane serio, buono, leale, altruista e generoso». La serata è stata anche l’occasione per accogliere ufficialmente nella grande famiglia del Rotary Porto Torres due nuovi soci, due professionisti, quali Stefano Cortini e Nicola Virdis che hanno assicurato il loro impegno e il loro contributo per far crescere il Club. Il Premio, istituito dal Rotary turritano in memoria dell’ingegnere Nicola Parodi, scomparso all’età di 41 anni, si è svolto durante una conviviale resa ancora più accogliente dalle decorazioni originali all’insegna della cultura, con libri di autori classici disposti nel centrotavola.