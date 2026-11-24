Sabato 28 novembre, a Curcuris, appuntamento teatrale dedicato a tutta la famiglia. A partire dalle 17, negli spazi della Mediateca comunale, in via Municipio, è prevista la rappresentazione teatrale de “Il Piccolo Principe”, tratto dall’opera di Antoine de Saint-Exupéry, proposta dalla Compagnia Teatro Vario, di e con Erica Asunis. Lo spettacolo, gratuito, come detto è aperto a tutta la famiglia, consiglia ai bambini dai 5 anni. L’ingresso sarà libero, su prenotazione (al numero 3487076062). La versione de “Il Piccolo Principe” presentato dalla Compagnia Teatro Vario, è stato riadattato anche per il pubblico dell’infanzia. Quello che propone la compagnia è un invito a guardare il mondo con curiosità e a dare il giusto valore alle cose semplici. Al termine dello spettacolo è prevista una merenda offerta dalla Compagnia Teatro Vario.