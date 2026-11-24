All’insegna del motto "Il futuro non si guarda. Si mette in pratica!" l’Istituto Alberghiero IPSAR-IPSEOA di Sassari si prepara ad accogliere gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie per l’Open Day in programma venerdì 27 novembre, con orario continuato dalle 12.30 alle 18.

L’appuntamento offrirà ai visitatori un’immersione nella realtà didattica e operativa di una scuola professionale, punto di riferimento storico per la formazione nel settore dell'ospitalità e della ristorazione nel Nord Sardegna. Durante il pomeriggio sarà possibile esplorare l’offerta formativa articolata nei tre indirizzi di studio Enogastronomia, Sala e Accoglienza turistica.

Accompagnati dai docenti e dagli studenti, i ragazzi potranno partecipare a un tour guidato alla scoperta dei laboratori didattici, assistere dal vivo alle attività dimostrative di cucina, sala e ricevimento e toccare con mano gli strumenti del mestiere. L'iniziativa è pensata per orientare i giovani nella scelta del percorso superiore attraverso l'esperienza diretta, valorizzando il talento individuale e le attitudini.

Sarà inoltre illustrato il nuovo percorso quadriennale “4+2”, ufficialmente approvato dal Collegio docenti Ipsar-Ipseoa di Sassari nel 2026: un nuovo modello formativo che offre la possibilità di avere il diploma in soli quattro anni, e punta alla preparazione di tecnici specializzati attraverso una stretta sinergia con le imprese del settore, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro.

Nel corso dell’evento sarà attivo uno sportello dedicato al supporto e all’assistenza per le procedure di iscrizione, a disposizione dei genitori al fine di chiarire ogni dubbio sugli sbocchi professionali e sui piani di studio.