Per la prima volta in assoluto, le strade di due protagonisti del jazz internazionale si incrociano dal vivo nel capoluogo: ed è in occasione di un nuovo evento speciale al Bflat di Cagliari che il celebre trombettista Fabrizio Bosso incontra sul palco il cantante e pianista statunitense Johnny O'Neal, accompagnato dal fedele Trio a suo nome. Appuntamento per questo martedì alle 20:30 al jazz-club di via del Pozzetto 9, in un'eccezionale serata di grandi emozioni e virtuosismi.

Considerato un'autentica leggenda vivente del pianoforte jazz, O'Neal vanta una carriera che attraversa ben cinque decenni di storia della musica afroamericana, debuttando nel 1974 a Birmingham in Alabama per arrivare sette anni dopo nella mecca del jazz mondiale, New York, al fianco del trombettista – e pioniere del flicorno soprano – Clark Terry. Proprio qui, oltre a diventare turnista residente del prestigioso Blue Note, si afferma grazie alla militanza nei mitici Jazz Messengers di Art Blakey, e nel 1985 compie il suo esordio solista alla Carnagie Hall.

Ammirato non solo per il magico tocco al piano, ma anche per le grandi qualità di cantante, intrattenitore e storyteller, O'Neal propone un universo sonoro neo-bop, tinto di swing, jazz, blues e tradizione nera, mettendolo ora in dialogo con la straordinaria tecnica, l'inconfodibile suono e la rara sensibilità musicale di Fabrizio Bosso. Il trombettista torinese compie i primi passi nel jazz sin da giovanissimo, costruendo da allora una carriera dal respiro internazionale, ricca di speciali collaborazioni con alcuni grandi del jazz e della musica tricolore, grazie al suo stile trascinante, potente ma anche intimo, lirico ed emozionante: insieme a O'Neal e Trio, il risultato è un irripetibile concerto che riunisce due astri del jazz.