In occasione delle festività natalizie, il Comune di Osilo promuove il contest “Chirrios de Nadale”, con l’obiettivo di rinnovare la ormai consolidata tradizione della valorizzazione dei diversi rioni del paese, favorendo la partecipazione, la creatività e il senso di comunità. A Osilo i chirrios, o kirrios, sono i rioni storici del paese che richiamano gli allestimenti, i presepi e l’atmosfera delle feste nei diversi quartieri osilesi. I rioni di Osilo conservano storie, usi e identità proprie legate all’evoluzione del centro abitato sul monte Tuffudesu, rendendo il periodo particolarmente sentito a livello locale. Le iscrizioni del contest sono aperte fino al 30 novembre e dovranno essere effettuate presso la Biblioteca comunale. La scadenza è stata fissata per consentire di organizzare per tempo gli allacci alla rete di illuminazione pubblica.Non e' noto il perché della nascita dei kìrrios ma di sicuro la chiusura del Monastero di Santa Maria di Tergu dopo il 1300 si allinea con l’ incertezza della vita e sopravvivenza sulle coste: a causa delle continue incursioni, alimentarono la propensione verso la Rocca di Osilo come ancora di salvezza.