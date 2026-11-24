Al teatro Costantino torna la stagione di Prosa, di musica e danza, organizzata del Cedac, con 12 appuntamenti che caratterizzeranno i mesi tra dicembre e maggio. Un viaggio nel gran teatro del mondo, con capolavori e testi di autori contemporanei, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. Una iniziativa patrocinata dal ministero della cultura, dalla Regione e il Comune di Macomer, con il contributo della Fondazione di Sardegna. “La ultradecennale collaborazione con il Cedac- dice Rita Atzori, assessore alla cultura- ci offre l'occasione, ancora una volta, di proporre un cartellone di qualità, pensato per avvicinare un pubblico trasversale e generazioni diverse all'arte teatrale. Siamo convinti che sostenere lo spettacolo dal vivo sia una necessità precisa per arricchire l'offerta culturale del territorio e stimolare la partecipazione dei cittadini. L'auspicio è che la risposta del pubblico confermi ancora una volta l'interesse e l'attenzione verso le proposte della stagione”. Dodici titoli in cartellone, da dicembre a maggio, fra brillanti commedie e drammi moderni, quindi una ricca programmazione pensata per attrarre differenti fasce di pubblico. Si inizia il 19 dicembre, con "Basta poco", con Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Il 17 genaio "Onora i padri e paga la psicologia", Con Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Il 23 gennaio "Napoleon", con Andrea Dolente, Raphael Roger Levy, Andrea Sidoti e Emanuele Frascadore. Il primo febbraio "Le Maschere", con la compagnia Balletto del Sud. 25 febbraio, "Tre variazioni della vita", con Ugo Dighero, Mariangela Torres, Alberto Giusta e Laura Mazzi. 25 febbraio "Elettra 1944", con Pamela Villoresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. Il 5 marzo "Poetry in the Park", col Balletxtreme Dance Company. Il 17 marzo "Il Borghese gentiluomo", con Alessandro Cassutti, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi e Elia Tapognani. Il 4 aprile Francesca Corrias e Roberto Taufic in concerto. Il 14 aprile "L'avaro immaginario", con Luigi Bignone, Angela De Matteo, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Il 19 aprile, "Alice (non canta) De Andrè", con Alice De Andrè. Il 9 maggio concerto con Mario venuti e Tony Canto, con "Mai Come ieri".





