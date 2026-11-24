La cultura incontra la solidarietà a Senorbì. Venerdì 27 novembre, alle 17, il Civico Museo Archeologico MADN ospiterà la presentazione del nuovo libro di Gian Piero Conti, un appuntamento promosso dai gruppi della Parrocchia Santa Barbara che unisce il racconto della memoria collettiva a un gesto concreto di vicinanza verso chi ha bisogno. Al centro dell'opera c'è una valigia, simbolo di speranze, sogni e aspettative, ma anche dei sacrifici e delle nostalgie che accompagnano ogni partenza. Il libro prende spunto dalle vicende di una famiglia di Senorbì che lascia la Sardegna per trasferirsi nella Penisola, ripercorrendo un'esperienza che appartiene alla storia di tante famiglie isolane. Un racconto che riporta alla memoria gli anni dell'emigrazione, quando partire significava spesso cercare altrove un futuro migliore, lasciandosi alle spalle affetti, luoghi e abitudini.

La presentazione sarà anche l'occasione per sostenere una causa solidale. Il ricavato della vendita del volume sarà infatti devoluto alle Suore di Senorbì, trasformando l'iniziativa culturale in un'opportunità di aiuto concreto. Il programma proseguirà alle 20 con un Giro Pizza: a ogni partecipante alla cena sarà consegnata una copia del libro. Per partecipare è necessario prenotare entro domani, mercoledì 25 novembre. L'iniziativa si inserisce nel percorso di appuntamenti che Gian Piero Conti, scrittore originario di Senorbì e autore di diversi volumi, porta avanti da tempo, affiancando alla passione per la scrittura l'attenzione verso il sociale. Anche in occasione della presentazione del suo precedente libro, “I favolosi e mitici anni 50 e 60”, aveva promosso una giornata tra cultura e beneficenza, destinando il ricavato all'Associazione nazionale Carabinieri di Senorbì, che lo aveva poi utilizzato per acquistare beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà attraverso la collaborazione con la Caritas. Alla nuova iniziativa collaborano la cooperativa Sa Domu Nosta e il Museo MADN, con il patrocinio del Comune.