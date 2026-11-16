Oristano si prepara a trasformarsi in un laboratorio a cielo aperto, dove ricerca scientifica, divulgazione e sperimentazione si incontrano. Domani, 17 novembre, prende il via l’undicesima edizione del FestivalScienza, con 25 appuntamenti distribuiti in cinque sedi tra Oristano e Ghilarza e un calendario che proseguirà fino al 21 novembre. «Visioni» è il tema scelto quest’anno: un percorso per osservare la realtà da prospettive differenti e spingersi oltre i confini della conoscenza.

A dare prestigio alla manifestazione sono soprattutto gli ospiti. Tra loro Licia Colò, giornalista e conduttrice televisiva, che affronterà i temi della tutela ambientale e della sostenibilità; Maria Del Zompo, scienziata di fama internazionale ed ex rettrice dell’Università di Cagliari, che guiderà gli studenti in una riflessione sulla libertà e sui meccanismi che condizionano le nostre scelte. Attesa anche Sara Zoccheddu, ingegnera informatica che collabora con il Cern di Ginevra e si occupa delle applicazioni dell’intelligenza artificiale alla fisica delle particelle. Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi e tra i fondatori di Monumenti Aperti, racconterà invece l’esperienza di un progetto diventato strumento di partecipazione e tutela della memoria collettiva.

Le giornate centrali del 17 e 18 novembre concentreranno tre conferenze, cinque presentazioni scientifiche curate dal CNR-IRBIM, due seminari e numerose attività laboratoriali. Il mare sarà uno dei grandi protagonisti: al Chiostro del Carmine si parlerà di paesaggi sommersi, esplorazione dei fondali, cambiamenti climatici nel Mediterraneo, organismi marini e ricerca nelle regioni polari. La Fondazione IMC proporrà invece approfondimenti su ricerca marina e acquacoltura. Non mancheranno laboratori per gli studenti, con esperienze che attraversano biologia, chimica, matematica, fisica, astronomia, robotica e intelligenza artificiale. Coinvolti gli istituti De Castro, Mariano IV e Othoca, con attività anche a Ghilarza.

Tra le proposte anche Deeping Waves, un’esperienza sonora immersiva dedicata al mondo sottomarino, e l’osservazione del cielo notturno con i telescopi. Il programma si chiuderà il 21 novembre con un incontro dello storico Gianluca Scroccu dedicato alla figura di Sandro Pertini.

Il festival è coordinato dal Consorzio UNO insieme alla Fondazione IMC, al CNR-IRBIM e agli istituti scolastici coinvolti, con il patrocinio del Comune di Oristano. L’iniziativa rientra nella 19ª edizione del Cagliari FestivalScienza, curato dall’associazione Scienza Società Scienza.