Giovedì 19 novembre, alle 18.30, nel salone parrocchiale della Chiesa del Rosario ad Alghero, la Bibliorosa propone un incontro con lo storico e scrittore Massimiliano Fois, che presenterà il suo saggio “Fratelli nel Silenzio. Massoneria e associazioni filantropiche ad Alghero”, pubblicato da Nemapress. Il volume, giunto alla seconda edizione e arricchito dalla prefazione di Annita Garibaldi Jallet, ripercorre lo sviluppo e le trasformazioni della città tra la fine dell'Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento, attraverso la storia della massoneria e delle associazioni filantropiche che hanno contribuito alla vita sociale e culturale algherese. Ad accompagnare l'autore sarà la critica letteraria, saggista e editrice Neria De Giovanni, che dialogherà con Fois sui temi affrontati nel libro.