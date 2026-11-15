Uno spettacolo dedicato alla scrittrice scomparsa Michela Murgia, un progetto che parla di donne ed emancipazione. Si intitola "Ribelle-Storie di una notte cambiata", l'iniziativa organizzata il 27 novembre dal C.U.G. Comitato Unico di Garanzia dell'Unione del Coros , una serata a teatro con "Ribelle", una storia fatta di parole, musica e coraggio, dedicata a Michela Murgia e liberamente ispirata a "Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Francesca Cavallo ed Elena Favilli. Un racconto collettivo portato in scena da Gurdulù Teatro, Inoghe e Compagnia delle Donne, nato da un'idea di Paola Zoroddu con la regia di Maurizio Giordo. Una storia di emancipazione forte, storie diverse che raccontano vissuto, forza e coraggio. Uno spettacolo in occasione della settimana in cui si parla di violenza contro le donne, una riflessione sul mondo femminile, la sua evoluzione e le tante battaglie ancora da portare avanti, tra contraddizioni ed episodi di violenza. L' appuntamento è al Teatro Comunale a Ittiri il 27 novembre alle 20.30 con ingresso gratuito

fino a esaurimento dei 300 posti disponibili, senza richiesta di prenotazione.