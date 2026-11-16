Il rosso, colore simbolo della violenza contro le donne, lascia spazio alla storia, alla tradizione e a ciò che unisce un popolo. A Zeddiani, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il Comune ha deciso di partecipare indossando l'abito tradizionale sardo. Un abito fatto di tanti tessuti che si uniscono, proprio come è necessario fare per sconfiggere questo fenomeno. Per il 25 novembre, l'Assessorato alla Cultura del Comune, con il patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia di Oristano, organizza una camminata commemorativa lungo le vie del paese per lanciare un messaggio semplice, ma importante: "Ci sono anche io, anche noi", perché nessuno deve sentirsi solo e perché una comunità diventa più forte quando sa camminare unita. Donne, uomini, bambini, famiglie e persone di ogni età, sia residenti che non, sono invitati a partecipare. Come fanno sapere dal Comune, non sarà necessario essere particolarmente allenati: basterà esserci, condividere un tratto di strada e sentirsi parte di qualcosa di importante. L'invito a partecipare alla camminata in costume sardo è perché quell’abito racconta la storia, le radici, l'dentità. «È fatto di tanti elementi, di fili intrecciati, di tessuti che si sostengono e si completano - spiega il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna -Proprio come quei tessuti, anche noi siamo fatti di storie, differenze, legami e appartenenze. Un filo da solo può sembrare fragile, ma tanti fili intrecciati diventano una trama resistente, capace di attraversare il tempo e di durare nei secoli. È questo che vorremmo per la comunità zeddianese: una comunità fatta di persone diverse ma unite, capaci di sostenersi e di sostenere, di riconoscersi e di non lasciare indietro nessuno». Ma non solo. A ogni partecipante viene chiesto di lasciare un piccolo segno della sua presenza: un pezzo di tessuto, un ritaglio di stoffa, un nastro o un filo. Un frammento piccolo, magari recuperato da un vecchio abito o da una stoffa custodita in un cassetto, qualcosa che ha una storia. Il 25 novembre, ogni pezzetto di stoffa e ogni filo donato sarà un piccolo gesto per dire: "Ci sono anche io. Mi unisco agli altri. Non resto indifferente. Cammino insieme a voi". Tutti i fili e i tessuti raccolti si trasformeranno in un'unica creazione collettiva, un intreccio di presenze e partecipazione che custodirà il contributo di ciascuno. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre, alle 15.30, nel piazzale della Chiesa della Madonna delle Grazie.