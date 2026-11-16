Ghilarza, giovedì incontro sul Centro Commerciale Naturale

Un’iniziativa concreta per sostenere l'economia locale e dare nuovo impulso al tessuto urbano. Giovedì 19 novembre, alle 15:00, l’Auditorium comunale di Ghilarza ospiterà un incontro aperto a tutti tra le attività produttive e ai vertici di Confcommercio. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato alle Attività Produttive, ha come obiettivo principale la presentazione del progetto del Centro Commerciale Naturale. L’iniziativa nasce per illustrare agli operatori commerciali i vantaggi della cooperazione in rete e le opportunità di sviluppo legate a questo strumento. A spiegare le ragioni dell'evento è la sindaca di Ghilarza, Eugenia Usai: «Noi crediamo che il Centro Commerciale Naturale possa essere un'azione utile a rivitalizzare il centro del paese e che serva da supporto alle attività commerciali. La scelta di coinvolgere le associazioni di categoria arriva dall'assessore alle Attività Produttive con l'intenzione di dare un aiuto concreto al settore. Non si può pensare che tutti conoscano le opportunità che un Centro Commerciale Naturale può offrire, quindi è sembrato importante far conoscere tutte le possibilità che si presentano per le attività produttive».