Il cinema di qualità torna protagonista dell’inverno olbiese. Dal 25 novembre fino al 14 aprile 2027, parte una nuova edizione de “L’altro cinema”, progetto promosso da Argonauti APS in collaborazione con il Cine Teatro Olbia. Una rassegna pensata per avvicinare gli spettatori a un cinema capace di raccontare il presente, esplorare nuove prospettive e offrire storie e linguaggi lontani dai circuiti più commerciali. Un percorso che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione invernale, proponendo sedici titoli firmati da registi italiani e internazionali. Gli appuntamenti saranno ogni mercoledì, con due proiezioni, alle 17 e alle 19.30. Anche quest'anno il programma si distingue per la varietà delle proposte e per la presenza di autori di primo piano nel panorama cinematografico. Attesa, inoltre, la partecipazione di alcuni protagonisti dei film, per un incontro con il pubblico. Si parte mercoledì 25 novembre con Pillion di Harry Lighton, seguito il 2 dicembre da L'hangar rosso di Juan Pablo Sallato. Dopo la pausa natalizia, la rassegna riprenderà il 13 gennaio con Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda. Il 20 gennaio sarà la volta di Elena del ghetto di Stefano Casertano, mentre il 27 gennaio arriverà Sirat di Oliver Laxe. Il calendario prosegue il 3 febbraio con Controluce di Tony Saccucci e il 10 febbraio con Due procuratori di Sergei Loznitsa. Il 17 febbraio sarà proiettato Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, seguito il 24 febbraio da The Invite – Il piacere è tutto nostro di Olivia Wilde. A marzo si ripartirà il giorno 3 con Nessun dolore di Gianni Amelio. Il 10 marzo toccherà a Santiago, un cammino per ricominciare di Yann Samuell, mentre il 17 marzo sarà in programma Maigret, l'amore e la morte di Pascal Bonitzer. Il 24 marzo spazio a Tutta vita di Valentina Cenni e il 31 marzo a Fjord di Cristian Mungiu. Gli ultimi due appuntamenti accompagneranno il pubblico verso la conclusione della rassegna: il 7 aprile con Succederà questa notte di Nanni Moretti e, infine, il 14 aprile con Spezie e bugie di Amine Adjina. Biglietto contenuto e accessibile, ogni singola proiezione costerà 5 euro, mentre sarà possibile acquistare un abbonamento all'intera rassegna a 72 euro. Gli abbonamenti saranno disponibili esclusivamente entro la prima proiezione del 25 novembre; successivamente si potrà accedere alla rassegna acquistando i singoli biglietti. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Cultura presentato e sostenuto dal Comune di Olbia e si propone anche come ideale ponte invernale con Una Notte in Italia, il festival cinematografico importante riferimento culturale per il territorio.