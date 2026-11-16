La storia di un adolescente finito nella dipendenza da stupefacenti diventa un'occasione di riflessione per gli studenti di Santa Teresa Gallura. Domani, martedì 17 novembre, alle 11, il teatro Nelson Mandela ospiterà «Stupefatto», spettacolo di narrazione interpretato da Fabrizio De Giovanni e tratto dall'esperienza autobiografica di Enrico «Rico» Comi. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. La rappresentazione ripercorre la vicenda di un ragazzo che a 14 anni si avvicina alla droga, passando dalla curiosità alla dipendenza. Un percorso che mette in discussione convinzioni diffuse, soprattutto tra i più giovani, come quelle di poter smettere quando si vuole o di non correre rischi provando una sostanza una sola volta. All'iniziativa, presentata dal Comune in collaborazione con Itineraria Teatro, parteciperanno anche gli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado.

L'assessora comunale alla Cultura, Tiziana Cirotto, sottolinea l'importanza del rapporto con il mondo scolastico. «Con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Alessandra Deleuchi stiamo costruendo un dialogo e una collaborazione concreta». Una collaborazione che l'amministrazione intende sviluppare anche sul terreno della prevenzione. «Come amministrazione vogliamo esserci, con attenzione e responsabilità, accanto alla scuola e ai ragazzi e alle famiglie», afferma Cirotto, aggiungendo: «Parlare di dipendenze e prevenirle significa proteggere il loro futuro, non possiamo abbassare lo sguardo».

Lo spettacolo, diretto da Maria Chiara Di Marco, con musiche originali di Eric Buffat, ha ottenuto nel 2016 il Premio nazionale Franco Enriquez per il miglior attore e il miglior testo.