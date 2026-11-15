In questa fine settimana il Museo Maratè di Isili ha preso vita grazie allo spettacolo dal titolo "Trame di rame- Maratè vivente" organizzato dall' Associazione Genna, all'Associazione Qibu in collaborazione con la cooperativa Sa Frontissa che gestisce la struttura. Due appuntamenti, uno sabato e uno questa sera che ha rappresentato un viaggio nel mondo del rame e del tessuto, tra storie, memorie, gesti e tradizioni che raccontano l'identità della comunità di Isili. "Un percorso sensoriale e partecipato" hanno detto gli organizzatori "nato dall'incontro con la comunità". Il museo dunque ha preso vita attraverso i suoni, la musica, i movimenti e i ritmi dell'arte che il museo conserva all'interno delle sue mura, quella della tessitura e del rame. "Credo che un museo non debba essere un luogo statico o una esposizione di oggetti del passato" ha detto il sindaco Luca Pilia "deve essere uno spazio vivo, dinamico, capace di raccontarsi attraverso i sensi e le emozioni, con questo spettacolo l'obbiettivo è stato raggiunto".