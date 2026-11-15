A Terralba la farsa di Feydeau: in scena “A me gli occhi…”

Questa sera, domenica 15 novembre, alle ore 19.30, il Teatro Comunale di Terralba ospiterà l’Associazione Culturale Kainothomia delle Ombre APS di Oristano, che presenta la commedia “A me gli occhi…”, ispirata all’omonima opera di Georges Feydeau. La regia è di Annalisa Torchia, Salvatore e Carlo Sechi. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Terralba e l’ingresso è libero. Sul palco vedremo Francesca Tolu (Giustina), Giuliana Marcias (Eloise), Antonello Mantione (Boricheddu), Elisabetta Sechi (Francesca), Corrado De Stefano (dottor Valenti) e M. Assunta Cogoni (Emiliana).

La vicenda ruota attorno al ricco scapolo Boricheddu, costretto a occuparsi delle faccende domestiche al posto della sua domestica Giustina, che lo domina grazie all’ipnosi. Quando il padrone decide di sposarsi con Emiliana, Giustina teme di perdere in un solo colpo tutti i privilegi legati alla sua singolare condizione e architetta un piano per sabotare le nozze: ipnotizzare tutti i personaggi coinvolti e piegarli al proprio volere. Ne nascono scene comiche e divertenti, fino a quando, per errore, a finire sotto il suo influsso sono anche gli ospiti. A ristabilire l’ordine e a smascherare l’inganno sarà il dottor Valenti, esperto di magnetismo. Scritta nel 1897, la commedia in due atti porta la firma di Georges Feydeau, considerato il padre della farsa fondata su fraintendimenti ed equivoci e modello per moltissimi commediografi successivi: uno su tutti Eduardo Scarpetta.

A raccontare il lavoro della compagnia è uno dei due registi, Carlo Sechi: «Feydeau è un autore che ti mette alla prova, perché il ritmo non perdona: basta una battuta fuori tempo e il meccanismo si inceppa. Per questo abbiamo lavorato molto sulla precisione e sull’affiatamento del gruppo. Ci siamo divertiti noi per primi, e speriamo che questo divertimento arrivi al pubblico». Sechi sottolinea anche la ricchezza del testo: «È una commedia che dà agli attori la possibilità di sbizzarrirsi con personaggi pieni di sfaccettature. Tra ipnosi, equivoci e colpi di scena, l’attenzione dello spettatore resta sempre viva. È una serata pensata per ridere insieme, e il fatto che l’ingresso sia libero va proprio in questa direzione: vogliamo che il teatro sia aperto a tutti». Il regista ringrazia infine la comunità terralbese: «Tornare a Terralba per noi è sempre un piacere. Ringraziamo il Comune per il patrocinio e tutti coloro che vorranno venire a vederci».