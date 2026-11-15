"Anche nei momenti più bui della nostra esistenza possiamo trovare una luce che dona speranza". Parte dalle parole doi suor Giuliana Crobu l'inaugurazione della mostra di Alessandro Casula "le Meraviglie del cielo" , organizzzata nell'ambito dei festeggiamenti per i cento anni dell'Asilo Steria in via XX Settembre, gestito dalla Congregazione delel figlie della carità. Da cento anni l'asilo "è un barlume di luce per tanti poveri che qui hanno trovato conforto e accoglienza" ha detto suor Giuliana ed è proprio la luce il denominatore comune della mostra che si potrà visitare fino al 25 novembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Un percorso fotografico suggestivo e affascinante con la luna e la via lattea protagoniste in scatti immortalati in diverse zone dell’Isola a simboleggiare ha aggiunto suor Giuliana, " cento anni di luce per chi qui all'Asilo Steria ha potuto rirovare un raggio di luce che lo ha aiutato ad uscire dal proprio buio". E allora ecco il Cristo di Costa Rei nei pressi dello scoglio di Peppino, sormontato dalle stelle infinite della via Lattea, o la luna rossa in uno scorcio di Sinnai, con un gatto che passa all’improvviso, per pura fortuna , a rendere quella foto magica. Ogni foto regala un'emozione diversa. L'esposizione è arricchiata da una serie di pannelli con la spiegazione delle diverse lune che scandiscono i mesi: dalla luna del lupo di gennaio che richiama gli ululati dei branchi dei lupi che si avvicinano ai villaggi in inverno , alla luna delle fragole di giugno che indica il breve periodo in cui le fragole selvatiche sono mature e pronte per la raccolta.

Giorgia Daga