“Agricoltura e presidio del territorio: contrastare lo spopolamento economico in Sardegna”. Questo il titolo del convegno organizzato a Nuoro, nella sede della Camera di Commercio da Confagricoltura Sardegna, alla presenza del presidente nazionale Massimiliano Giansanti, e di rappresentanti della politica regionale e provinciale, studiosi e portatori di interesse coinvolti nelle decisioni per arginare il fenomeno dello spopolamento.

Nell’occasione sono stati ricordati gli ultimi dati Svimez: in Sardegna tra il 1992 e il 2026, 309 comuni su 377 (82%) hanno perso popolazione, ovvero circa 93mila 500 residenti in meno (-5,7%). E anche le previsioni Istat, secondo cui la Sardegna passerà da 1,56milioni di residenti nel 2025 a 1,24milioni nel 2050, con una perdita di quasi 320mila abitanti (-20,3%). Gli over 65 raggiungeranno il 42,3% della popolazione, mentre i giovani sotto i 35 anni saranno appena il 21%. Sulla stessa tendenza negativa dei dati demografici si muovono quelli delle imprese agricole (comprese le realtà selvicolturali e della pesca) operanti sull’Isola. Un quadro dove la vecchia provincia di Nuoro conserva un primato importante, a dimostrazione di come il comparto sia tra le voci più radicate nel settore produttivo delle zone interne. Se nel 2019, secondo gli studi della Camera di Commercio rielaborati da Confagricoltura Sardegna, risultavano registrate 34mila 586 aziende, nel 2025 si è passati a 33mila 555, con una perdita di 1031 imprese (-2,98%), così distribuite nelle quattro province storiche: 9mila 749 (Cagliari); 10mila 183 (Nuoro); 4mila 372 (Oristano); 9mila 251 (Sassari).

Sul versante delle imprese giovanili (under 40), nel 2019 erano registrate in 3mila 863, scese a 2mila 878 nel 2025, con un saldo negativo di 985 (-25.5%). Di queste ben 1245 operano nella provincia di Nuoro (43,26%), 526 a Cagliari, 279 a Oristano e 828 a Sassari.

«L'agricoltura – ha ricordato Massimiliano Giansanti – rappresenta uno dei principali strumenti di contrasto allo spopolamento. Dove ci sono imprese che investono e innovano, aumentano le opportunità per mantenere servizi, attività economiche e famiglie nei territori. La Sardegna può contare su importanti punti di forza: produzioni di qualità, filiera lattiero-casearia, olivicoltura, vitivinicoltura, sistemi pastorali, agriturismo e turismo enogastronomico. Per valorizzare questo potenziale servono politiche integrate che sostengano le imprese, favoriscano il ricambio generazionale, la digitalizzazione e l'innovazione, accompagnate da investimenti in infrastrutture, servizi e collegamenti. Le aree interne possono diventare protagoniste di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita economica, qualità della vita e valorizzazione delle identità territoriali».

«Con l’appuntamento di oggi – ha osservato Stefano Taras – abbiamo promosso un importante momento di confronto sul ruolo dell’agricoltura come presidio economico, sociale e territoriale, con particolare attenzione alle aree interne della Sardegna. L’agricoltura, infatti, non è soltanto un’attività produttiva, ma una condizione essenziale per garantire vitalità, lavoro e futuro nei territori. Contrastare lo spopolamento significa creare le condizioni affinché le imprese agricole possano continuare a investire, produrre reddito e generare opportunità per le comunità locali. Non esiste una sola ricetta adatta per tutti i territori, ma è necessario pensare a interventi che tengano conto delle diverse esigenze locali. E il modo migliore per elaborare programmi che tengano conto di crisi demografica, riduzione delle reti d’impresa e cambiamento climatico è certamente quello di creare luoghi di confronto tra istituzioni, organizzazioni di categoria e mondo della ricerca. Di consessi che permettano di rendere operativi progetti, perché il tempo non gioca a nostro favore, dove non si disperdano energie e risorse economiche», ha concluso Taras.

«La domanda che ci dobbiamo porre, – ha detto nel suo intervento Alessandra Todde – e che mi devo porre io come Presidente della Regione, è che tipo di imprese agricole dobbiamo avere, che tipo di filiere dobbiamo incentivare, che tipo di prodotti su cui è conveniente puntare e su cui dobbiamo spingere?».

«Noi – ha sottolineato Todde - non siamo il Canada, non siamo il Brasile, non siamo gli Stati Uniti. Bisogna decidere che cosa produrre anche rispetto al nostro territorio e al cambiamento climatico e, soprattutto, dobbiamo anche capire che dobbiamo investire in marginalità: tutte le imprese, non solo quelle agricole, vivono di marginalità, non sul volume, perché noi sul volume non saremo mai competitivi: lo saremo solo se i nostri prodotti saranno diversi rispetto agli altri», ha aggiunto la governatrice.