La Sardegna accelera sui mercati internazionali, ma la crescita

dell’export non coinvolge tutti i comparti produttivi e nasconde le

criticità che riguardano le micro e piccole imprese.

Lo rileva un’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato

Imprese Sardegna, su dati Istat, relativa all’andamento dell’export

manifatturiero e delle imprese di minori dimensioni.

Se si guarda al report, nel primo semestre 2026 le esportazioni manifatturiere dell’Isola, 5miliardi e 876milioni in totale, di cui 447milioni per le PMI, che vanno a incidere sul PIL regionale per l’1,07%, aumentano dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre il doppio della media nazionale (+4,3%) e quasi il doppio di quella del Mezzogiorno (+4,4%).

Un risultato che colloca la regione davanti a importanti realtà industriali del Nord, come Piemonte (+5,8%), Veneto (+3,8%), Lombardia (+3,2%) ed Emilia-Romagna (+2,3%).

Un quadro però a due velocità: alla performance positiva delle esportazioni complessive si contrappone infatti la flessione del 15,9% registrata nei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese, a fronte di una contrazione nazionale dello 0,6%. In questo modo la Sardegna si colloca all’ultimo posto della graduatoria delle regioni per andamento dell’export MPI che vede in testa la Campania con +7,5 contro la media nazionale dell0 0,6%. La quota isolana sul totale nazionale di questo segmento è pari allo 0,3%, mentre quella dell’intero manifatturiero si attesta allo 0,9%.

«I numeri ci consegnano una fotografia articolata – commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – da una parte registriamo una crescita significativa delle vendite manifatturiere all’estero, che dimostra come anche dalla nostra Isola sia possibile competere sui mercati internazionali, dall’altra c’è la difficoltà delle micro e piccole imprese».

«Tale situazione evidenzia quanto sia ancora necessario rafforzare gli strumenti che permettono alle aziende di dimensioni ridotte di affrontare i mercati esteri – aggiunge Meloni - non basta produrre qualità: occorrono accompagnamento, innovazione, competenze, reti commerciali e una maggiore capacità di promuovere i prodotti sardi oltre i confini regionali e nazionali».

Entrando nel dettaglio dei comparti, emergono andamenti molto

differenti. La Moda rappresenta una delle note positive, con un

incremento delle esportazioni del 6,5%, in controtendenza rispetto

alla flessione nazionale dell’1,3%. Di segno opposto la Meccanica, che registra un pesante -34,3%, sia considerando sia escludendo i metalli preziosi, mentre a livello italiano il settore cresce del 10,2%. Una distanza che segnala la necessità di consolidare e diversificare la struttura produttiva e commerciale dell’Isola.

Preoccupano anche alcune destinazioni commerciali. L’export manifatturiero sardo verso il Medio Oriente arretra del 51,1%, contro il -14,3% nazionale. Ancora più evidente la difficoltà sul mercato tedesco: le vendite manifatturiere complessive verso la Germania diminuiscono del 35,1%, mentre l’Italia registra un aumento dell’1,9%.

Nei settori a maggiore presenza di MPI, la flessione verso questo

mercato arriva addirittura al 58,9%, contro il -0,2% nazionale.

«Questi dati ci dicono che la crescita complessiva non deve farci

abbassare la guardia – prosegue Meloni – la forte dipendenza da alcuni comparti e la perdita di terreno in mercati importanti come quello tedesco e mediorientale espongono le imprese a rischi che possono compromettere anche i risultati positivi». «Dobbiamo lavorare sulla diversificazione dei mercati, sulla promozione delle produzioni locali e sulla capacità delle aziende artigiane di inserirsi stabilmente nelle filiere internazionali – conclude Meloni - l’obiettivo è trasformare le potenzialità dell’export in opportunità concrete e durature per tutto il sistema produttivo».

Per l’Associazione Artigiana, dunque, «la sfida è fare in modo che la crescita delle esportazioni si traduca in maggiore competitività, investimenti e occupazione anche per le realtà imprenditoriali più piccole. Un risultato che passa dalla valorizzazione delle produzioni di qualità, dal sostegno ai processi di internazionalizzazione e dalla costruzione di nuove relazioni commerciali. Perché la Sardegna può crescere sui mercati esteri, ma questa crescita deve diventare un patrimonio condiviso dall'intero tessuto imprenditoriale».