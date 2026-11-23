Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data lunedì 23 novembre 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale si è attestato a 1,941 euro al litro per la benzina e 2,197 euro al litro per il gasolio.

In Sardegna, invece, la settimana inizia ancora con prezzi più alti della media nazionale: 2.203 euro al litro per il gasolio self e 1.948 euro al litro per la benzina self.

(Unioneonline)