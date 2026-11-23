Le tradizioni della Sardegna – enogastronomiche, ma non solo – protagoniste a “Terrae – In viaggio oltre i luoghi comuni by Agritravel Expo", la manifestazione dedicata al turismo dei territori che si è conclusa ieri alla Fiera di Bergamo.

Tre giorni di incontri, degustazioni, racconti e dimostrazioni dal vivo, con il pubblico conquistato dai sapori, dalle eccellenze agroalimentari e dalle tradizioni dell’Isola.

«La partecipazione a Terrae – spiega una nota dell’assessorato regionale al Turismo – ha rappresentato soprattutto un’importante occasione di promozione turistica, nella quale le eccellenze enogastronomiche sono diventate uno strumento per far conoscere una Sardegna da vivere e visitare durante tutto l’anno. Il racconto dei sapori si è intrecciato con quello dei Cammini, delle Destinazioni di Pellegrinaggio, dei borghi e dei territori meno conosciuti, valorizzando un’offerta che va oltre le destinazioni più note e che mette al centro il patrimonio culturale e paesaggistico, le comunità locali e le esperienze autentiche».

La presenza della Sardegna all’evento, viene sottolineato, «ha rappresentato dunque un’occasione per consolidare il posizionamento della Sardegna nel panorama del turismo lento e delle esperienze autentiche, proponendo ai visitatori e agli operatori del settore un modello di promozione nel quale la scoperta dei territori passa anche attraverso i sapori, le eccellenze, le produzioni locali e le tradizioni che rendono unica l’identità dell’Isola durante tutto l’anno».

«Una strategia – conclude la nota dell’assessorato – che punta a costruire un’immagine della Sardegna capace di parlare a pubblici diversi e in ogni stagione, facendo della ricchezza delle sue produzioni, della cultura gastronomica e dell’autenticità dei suoi territori un invito a partire alla scoperta dell’Isola, ben oltre i mesi della stagione balneare».