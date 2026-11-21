Tonino Sanna resta alla guida di Confagricoltura Oristano. Il presidente uscente, 69 anni, cerealicoltore e risicoltore di Siamanna, è stato riconfermato per acclamazione e all’unanimità dagli iscritti, al termine dell’assemblea elettiva. Per lui si apre un nuovo mandato quadriennale, il quarto alla guida dell’organizzazione provinciale, che aveva già presieduto dal 2007 al 2015.

La riconferma arriva al termine di una serie di incontri e confronti sul territorio che nelle ultime settimane hanno coinvolto i circa mille associati. Sanna, che è anche vicepresidente del Consorzio di Bonifica di Oristano, conduce la propria attività agricola tra Siamanna, Simaxis, Palmas Arborea e Oristano.

Ad attenderlo un comparto alle prese con difficoltà crescenti, tra crisi climatica, carenza di manodopera, burocrazia e rincari dei costi di produzione, aggravati dalle dinamiche internazionali e dalle spese di trasporto legate all’insularità.

«Ho raccolto il testimone di questo quarto mandato, perché già avevo avuto l’onore di guidare la nostra organizzazione provinciale tra il 2007 e il 2015, con la responsabilità, il senso del dovere e il rispetto che meritano le persone che mi hanno affidato l’incarico», ha dichiarato Sanna, ringraziando gli associati.

Guardando alle sfide future, il presidente sottolinea però anche le potenzialità del settore: «La nostra agricoltura ha le spalle forti per affrontare le difficoltà grazie a una tradizione e a una storia che ci permette di assicurare qualità produttive difficili da raggiungere in altre realtà dell’Unione europea». «Ed è su queste specificità che dobbiamo puntare per fare la differenza nelle sfide future», ha concluso.