Dietro il Cagliari, una holding che ora cambia nome e pelle: la Fluorsid Group Srl di Tommaso Giulini diventa ufficialmente Mimeta Holding Srl. Dentro ci sono asset industriali, commerciali e sportivi: il 100% di Fluorsid SpA, il 100% della svizzera Mimeta SA, il 30% di Laminazione Sottile, il 20% di Torre Parko e il 25% in Farmagorà.

C'è sempre anche il Cagliari: la holding conserva il controllo con il 50% più un'azione dopo le due operazioni societarie recenti: prima la cessione del 20% nel 2025 con una plusvalenza superiore a 7,5 milioni, poi l'ulteriore trasferimento del 29,99% nel febbraio 2026. La trasformazione - secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza - era cominciata con l'annuncio, in occasione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, di alcuni cambiamenti.

Il primo tassello il 9 luglio 2026 con l'ingresso di Marco Pontiggia, esperto di private equity e operazioni di M&A, nominato Chief Investment Officer dal settembre 2026. Alle spalle la formula dell'amministratore unico, sì invece a un Consiglio di amministrazione a tre con Tommaso Giulini, Marco Pontiggia e Alessandro Marino, con il patron del Cagliari al timone grazie al 97,5% del capitale sociale.