Dalla tecnologia alle sneakers, passando per i regali di Natale, il Black Friday si conferma un appuntamento atteso da Nord a Sud, ma con differenze marcate da una regione all'altra per interesse, budget e prodotti desiderati, tra acquisti programmati, occasioni da cogliere al volo e attenzione al portafoglio.

Secondo il sondaggio condotto da Kantar per Idealo, portale internazionale leader nella comparazione prezzi, il 63% degli italiani che acquistano online è interessato a fare acquisti durante il Black Friday 2026, che vedrà una spesa media di circa 260 euro. Ma in Sardegna la percentuale è ancora più alta: il 68%. I residenti nell’Isola sono infatti, dopo quelli campani e siciliani, i consumatori italiani che più di tutti approfitteranno delle offerte e degli sconti del “venerdì nero” di importazione americana.

Quanto agli acquisti, la tecnologia è la grande protagonista: il 60% di quanti faranno acquisti durante il Black Friday sceglierà un oggetto tech, in particolare cellulari, smartphone e tv. A seguire le scarpe, con i consumatori a caccia di offerte che punteranno molto sull’acquisto di sneakers.

Il Black Friday è anche l'occasione per anticipare i regali di Natale: quasi 4 consumatori su 10 acquisterà i doni da mettere sotto l’albero approfittando degli sconti di questa settimana.

(Unioneonline/l.f.)