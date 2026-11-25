I nuovi dazi statunitensi, gli ultimi dati sull'inflazione americana e le vendite che investono Wall Street e il tech mandano in rosso le Borse europee. Così, mentre Nvidia (-8,4%) e Anthropic (-2,2%) trascinano al ribasso il Nasdaq (-4,2%) – che si avvicina nuovamente alla soglia del bear market -, il Ftse Mib di Milano termina la seduta a -1,81% a 47.249 punti, ai minimi da aprile, appesantito in particolare dai titoli tecnologici e dalle banche.

Andando con ordine, gli Stati Uniti si preparano a introdurre una serie di nuovi dazi doganali su 14 partner commerciali, tra cui Cina e Unione europea, tutte economie che, per l'amministrazione Trump, sono colpevoli di sovrapproduzione in alcuni settori nazionali. Di contro, l’Unione europea, che potrebbe scontare tariffe fino al 20%, ha respinto «fermamente il presupposto secondo cui l'Europa sarebbe una fonte di sovracapacità strutturale».

Intanto, l’inflazione Usa a ottobre è accelerata al +3,8%, in linea con le attese, certificando la necessità di un rialzo dei tassi: secondo il Cme FedWatch tool, il 92,1% degli operatori punta a un rialzo di 25 punti base al prossimo meeting di dicembre e oltre il 52,9% scommette su un’ulteriore stretta a gennaio.

Passando all’azionario milanese, Stellantis chiude in vetta a +3,58%, bene anche Ferrari (+1,25%): entrambe beneficiano di un report positivo di Jp Morgan. Terminano in calo le banche con Bper (-3,99%) a guidare i ribassi del comparto. In coda i tech con Prysmian (-5,4%), Technoprobe (-4,67%) e StMicroelectronics (-4,81%), influenzati dall’andamento del settore Oltreoceano.

Sul mercato valutario, torna a salire il dollaro e l'euro si riporta a 1,0946 (da 1,0968 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 174,06 yen (da 174,58), mentre il rapporto dollaro/yen è a 159,01 (da 159,19). Vira in rialzo il petrolio, con il Brent che sale del 2,1% a 93,32 dollari al barile, mentre il Wti scambia a 83,34 dollari (+1,57%). In discesa, invece, il prezzo del gas naturale ad Amsterdam a 86,8 euro al MWh (-5,2%). Scende anche l'oro, con il contratto spot a 3.460 dollari l’oncia (-2,7%), ai minimi da fine agosto 2025.