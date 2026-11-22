«Siamo ormai alle porte dell’inverno e per molti nuclei familiari il caro bollette potrebbe tradursi nell’impossibilità di scaldarsi e di illuminarsi adeguatamente». È quanto rileva l’ultimo report dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre sulla cosiddetta “povertà energetica”, ovvero l’incapacità di una famiglia o di un individuo di accedere o acquistare beni e servizi energetici essenziali (come riscaldamento, illuminazione ecc.). E, secondo Cgia, la Sardegna è la quarta regione dove il rischio è maggiore, dopo Puglia, Calabria e Molise.

Nell’Isola, infatti, i rincari nelle bollette di luce e gas sono stimati – nel 2026, rispetto al 2025 - al +21,3%: se la spesa complessiva lo scorso anno è stata di 773 milioni di euro, quest’anno l’esborso sarà pari a 938 milioni di euro, dunque 165 milioni in più in dodici mesi.

Tradotto: moltissimi sardi faranno fatica a sostenere i costi, decidendo, come detto, di limitare l’utilizzo dell’illuminazione o addirittura di rinunciare a scaldarsi adeguatamente. Sempre secondo le stime Cgia, le famiglie in povertà energetica nell’Isola sono 114.964 (dati 2024), pari al 15,3%. In totale, il problema riguarda 238.268 persone residenti (e 2,4 milioni di famiglie in tutta Italia). Si tratta, spiega Cgia, di famiglie «che sostengono una spesa energetica eccessivamente elevata rispetto al reddito disponibile. Ad esempio, nuclei a basso reddito che vivono in abitazioni poco efficienti possono arrivare a destinare una quota molto alta delle proprie entrate al pagamento delle bollette. In questi casi, l’elevato fabbisogno energetico è spesso legato a edifici mal isolati o a impianti obsoleti. Un secondo esempio è rappresentato dal cosiddetto sotto-consumo energetico. Alcune famiglie, pur di contenere la spesa, rinunciano a servizi essenziali: limitano l’uso del riscaldamento in inverno o evitano il raffrescamento durante l’estate. Questo comportamento, definito anche “deprivazione nascosta”, indica una condizione di disagio non sempre visibile nei dati di spesa. Un ulteriore segnale di povertà energetica è la difficoltà nel pagamento delle bollette, con ritardi, accumulo di arretrati o rischio di distacco delle forniture. A ciò si aggiunge l’incapacità di mantenere condizioni abitative adeguate, come temperature confortevoli o ambienti salubri, spesso compromessi da problemi di umidità o muffa. Infine, alcune categorie risultano particolarmente vulnerabili, tra cui anziani soli, famiglie numerose e nuclei con redditi instabili. In sintesi, la povertà energetica non è solo una questione di reddito, ma il risultato di molteplici fattori che incidono sulla qualità della vita delle famiglie».

Ma il problema riguarda anche le aziende. In particolare artigiani e commercianti vengono infatti colpiti dal caro energia «con una violenza che non ha eguali – sottolinea Cgia – e non una, ma due volte. La prima a casa, dove come qualsiasi famiglia devono fare i conti con bollette di luce e gas sempre più pesanti. La seconda in bottega, dove i costi sono ancora più alti: accendere le luci, scaldare un laboratorio d’inverno, raffrescare un negozio d’estate non sono scelte, sono necessità quotidiane a cui non si può rinunciare. E così «ogni aumento dei prezzi energetici si abbatte su margini già ridotti all’osso».

Tra le soluzioni, Cgia propone, ad esempio, con un tetto “europeo” al prezzo del gas «replicando la misura già adottata tra il febbraio 2023 e il gennaio 2025. Allora, con una soglia massima fissata a 180 euro al megawattora, il costo della materia prima fu messo al riparo dalle speculazioni e le bollette poterono scendere in modo significativo». «Con le piazze d’Europa piene di manifestanti contro il carovita, – conclude Cgia – resta difficile capire che cosa stia aspettando Bruxelles per intervenire».