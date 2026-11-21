Confindustria Sardegna in prima linea assieme a altre organizzazioni di categoria, per rilanciare la competitività delle filiere sarde del vino.

È l'obiettivo di Vi.be Vino & Beverage - Una filiera che impara il futuro, il progetto formativo, il primo in Italia, nato per offrire un'opportunità per chi cerca lavoro e per chi già lavora nel comparto.

Si punta alla creazione di 200 nuovi posti di lavoro e la riqualificazione di circa 600 addetti nelle cantine, nei birrifici, negli stabilimenti di acque minerali e di bevande della Sardegna. Costruito insieme alle imprese, risponde a una difficoltà sempre più diffusa, quella di reperire personale qualificato, dai tecnici di cantina ai trattoristi.

«Con l'avvio di Vi.Be compiamo un passo concreto nell'attuazione di Filo Sardegna, una misura che abbiamo fortemente voluto per cambiare il modo di concepire la formazione professionale nella nostra Isola - ha spiegato l'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca - vogliamo superare questa distanza, costruendo percorsi formativi che nascano dalle esigenze reali del tessuto produttivo e siano capaci di tradursi in concrete opportunità di lavoro».

Per le persone disoccupate sono già disponibili dieci corsi gratuiti, di durata compresa tra 230 e 450 ore, con indennità di 3,50 euro l'ora e tirocinio finale. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 dicembre sul portale Sardegna Lavoro. Le competenze acquisite sono certificate e riconosciute su tutto il territorio nazionale. La formazione spazia dalla conduzione del vigneto alla gestione della cantina, ancora, la produzione di birra artigianale, mixology, enogastronomia, logistica, vendite e contabilità e si svolge a Cagliari, Carbonia, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Alghero, Olbia.

Secondo la vice presidente di Confindustria Sardegna Meridionale Francesca Argiolas occorre «affrontare questo cambiamento puntando sulla formazione. Fare rete è ciò che permette di costruire competenze condivise e di rafforzare l'intero sistema».

Il settore del beverage rappresenta un pilastro dell'economia isolana: il comparto vitivinicolo conta oltre 27mila ettari di vigneti e più di 546mila ettolitri prodotti, con un export che ha toccato i 28 milioni di euro (+6,8%). A questi si aggiungono circa 60 birrifici artigianali e 155 imprese attive nella produzione di bevande.

A guidare l'Associazione Temporanea di Scopo che gestisce il progetto è Ifold (capofila), affiancata da Confindustria Sardegna, Gap, Isforcoop, Fondazione ETS Leonardo, Sosor, ExFor e Consorzio UNO, all'interno di una rete che coinvolge oltre 60 partner tra aziende, consorzi, università e centri di ricerca.