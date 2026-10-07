Si è chiusa con il viaggio sul Trenino Verde la XVIII edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio “D. H. Lawrence”. Un’ultima giornata nel segno del paesaggio e della memoria, con il convoglio storico ancora una volta gremito di passeggeri, tra colori, incontri e scorci del territorio. Il viaggio da Mandas a Laconi ha fatto da ideale conclusione a una manifestazione che, anche quest’anno, ha riportato al centro il rapporto tra letteratura, viaggio e identità, nel solco dell’esperienza raccontata da David Herbert Lawrence nel suo viaggio in Sardegna del 1921. «Con il viaggio sul Trenino Verde si conclude con grande successo la XVIII edizione del Festival Lawrence», ha commentato il sindaco Umberto Oppus, esprimendo soddisfazione per la partecipazione registrata durante la rassegna e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Il bilancio dell’edizione si arricchisce anche dei riconoscimenti assegnati nei giorni scorsi. Tra questi, il Premio Lawrence per il Giornalismo è andato a Roberto Giacobbo, protagonista a Mandas di un incontro con Fausto Orrù davanti a un pubblico numeroso. Nel corso della serata è stato proiettato anche “Mandas - La terra delle origini”, il documentario dedicato al paese andato in onda su Rete4 all’interno di “Freedom”. Sul fronte letterario, il Festival ha inoltre incrociato un’altra importante notizia per Mandas. Marcello Fois, già vincitore del Premio Lawrence per la letteratura, ha conquistato la 64ª edizione del Premio Campiello con “L’immensa distrazione”, pubblicato da Einaudi. Un legame che si rinnova: anche Salvatore Niffoi e Andrea Molesini, premiati in passato con il Premio Lawrence per la letteratura, hanno successivamente conquistato il Campiello. «Auguri di cuore a Marcello Fois», ha detto Oppus, dando appuntamento a Mandas per poterlo salutare personalmente.

Con il Trenino Verde cala così il sipario sulla XVIII edizione del Festival Lawrence. Una manifestazione che continua a fare del viaggio il proprio filo conduttore e del treno storico uno dei luoghi privilegiati per raccontare Mandas e il suo territorio: un viaggio che, a più di un secolo da quello di Lawrence, continua a intrecciare letteratura, memoria e turismo.

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