La Biblioteca Universitaria di Sassari ospita giovedì 26 novembre alle 17 "La pelle guarisce. Dalle ferite invisibili alla rinascita", un incontro dedicato alla presentazione del libro "Come una fenice" di Cinzia Angela Seddone, un'opera autobiografica intensa e toccante sul tema drammatico della violenza e della rinascita.

L'evento è organizzato da Mario Assanti, presidente di Ora Noi Aps, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Sassari e con la partecipazione della Polizia di Stato (Questura di Sassari).

Dopo l'introduzione di Giovanni Fiori, direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari, la scrittrice Rita Nappi dialogherà con l'autrice. Seguiranno gli interventi di Daniela Piras, giornalista e scrittrice, che si confronterà con Alessandra Piredda, psicologa e psicoterapeuta, con l'avvocata Sabrina Mura e con l'Ispettore Francesco Chiriacò della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari.

L'evento alternerà parola e arte. Ci saranno momenti di riflessione artistica e poesia, con opere realizzate appositamente per la serata, a cura d el poeta Walter Meloni, dei cantautori Mauro Cossiga, Danica Vendler e Domenico Canu, della performer teatrale Maria Daniela Carta.

Intervento musicale conclusivo di Mario Assanti, Luisa Abis e Giuseppe Gadau con «La pelle guarisce». In sala saranno esposti due quadri della pittrice Francesca Soggiu.