Molti europei sono attratti dal Giappone. Rimane però il dubbio che quella di noi occidentali sia una passione superficiale, anche stereotipata e che il Paese del Sol levante sia piuttosto diverso da come ce lo immaginiamo. Di Giappone ne sappiamo un bel po’ da un punto di vista squisitamente pop, grazie agli anime e ai manga. Conosciamo superficialmente un po’ di questo e un po’ di quello: i kimono, i samurai e poi il sushi, vera passione gastronomica del nostro tempo. Viene però da chiedersi se nelle famiglie giapponesi si mangi sushi notte e dì!

Naturalmente no, come scopriamo leggendo il bel volume La dispensa giapponese (Slow Food Editore, 2026, Euro 35,00, pp. 232) di Emiko Davies, scrittrice e food writer specializzata in cucina giapponese e italiana. Di famiglia nipponica, Davies vive, infatti in Toscana da molti anni, dove racconta il cibo come incontro tra culture e tradizioni. Cosa scopriamo leggendo La dispensa giapponese? Intanto che in Giappone c’è una cultura del cibo molto radicata e una generale profonda conoscenza delle materie prime da utilizzare. La qualità, quindi, spesso supera in importanza la quantità. Poi che la cucina giapponese di casa è semplice, nutriente e facile da preparare. Bastano ottimi ingredienti freschi e pochi prodotti da tenere in dispensa per portare in tavola un pasto delizioso.

Emiko Davies ci accompagna alla scoperta dei fondamentali della tradizione nipponica – salsa di soia, miso, alghe, sakè, aceto di riso, sesamo, tè – spiegandone usi, caratteristiche e storia. Ogni capitolo è dedicato a uno di questi ingredienti e mostra come, a partire dall’essenziale, sia possibile costruire una cucina ricca di sfumature, equilibrio e profondità. Come scrive Davies introducendo il libro: “Mia madre è una di quelle persone che anche con il frigo mezzo vuoto riescono a metter e insieme un’ottima cena. Non segue mai una ricetta precisa e non pianifica i pasti in anticipo: è una cuoca istintiva, come lo era la mia obaachan (nonna): asseconda le voglie e le stagioni usando quel che ha a disposizione. E quel che ha sempre avuto a disposizione, ovunque fossimo, negli anni della mia infanzia vissuta fra Australia e Cina, era un arsenale di ingredienti giapponesi pronti alluso nella sua dispensa”.

Le ricette, semplici ma rigorose, rendono accessibile una gastronomia spesso percepita come complessa. Tra cultura, tecnica e quotidianità, il libro offre uno sguardo autentico sulla cucina giapponese, fatto di stagionalità, rispetto per la materia prima e armonia dei sapori. E il sushi di cui parlavamo all’inizio? Naturalmente non manca, anche se non è tra i protagonisti del volume incentrato soprattutto su ricette casalinghe e semplici da preparare. Il sushi fa parte di una tradizione diversa. Si dice che a creare il nigirizushi – cioè il sushi preparato con le mani, nella forma in cui è possibile gustarlo anche oggi – sia stato lo chef conosciuto come Yoshi, vissuto nella prima metà dell’Ottocento. Tuttavia, il sushi è appannaggio esclusivo del cuoco specializzato, o itamaesan, che significa letteralmente ‘il signor davanti-al-tagliere’. Per mangiarlo fatto in casa, occorre prepararne una versione semplice, arrotolata nell’alga nori: il norimaki. Oppure seguire la ricetta proposta da Emiko Davies per il sushi pressato con sgombro marinato, in giapponese “shimesaba non hakozushi”. Buon appetito!