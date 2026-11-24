Il Museo della Tonnara di Stintino ospita, dal 25 al 28 novembre l’evento “Under Water Through the Eyes of the Tuna”, un'installazione organizzata dai Pescatori Digitali, con il supporto dei pescatori e della comunità Stintinese. L'installazione sarà inaugurata mercoledì 25 novembre alle 18, con una live performance che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'installazione. Il progetto propone un'esplorazione del mondo della tonnara attraverso la riproduzione della camera della morte e del tradizionale sistema di reti, offrendo una prospettiva inedita sulle strutture e sulle dinamiche della pesca tradizionale.

Un'esperienza che mette in dialogo tradizione, memoria e nuove forme di interpretazione, invitando i visitatori a osservare il patrimonio della tonnara da un punto di vista diverso: quello del tonno. Il borgo marinaro d Stintino conserva una preziosa tradizione sulla pesca del tonno, uno degli elementi identitari legato alla vita dei pescatori, al mondo della tonnara, protagonisti di un settore importante dell'economia del paese che ancora resiste.