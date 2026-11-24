All’Università di Cagliari si parlerà di interruzione volontaria di gravidanza. Venerdì 27 novembre, alle ore 15, nell’Aula 7 di Palazzo Baffi, in viale Sant’Ignazio, ci sarà l’incontro pubblico dal titolo “Aborto farmacologico in Sardegna - Dal diritto all’accesso reale”, che fa parte della campagna “Non solo sesso, dateci accesso”, promossa da Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale, Cgil Sarda, Uil Sardegna e Il Manifesto Sardo.

Gli organizzatori ricordano che, a quasi 50 anni dalla legge 194, «in Sardegna l’accesso all’aborto è ancora ostacolato da carenza di consultori familiari, alta percentuale di obiettori di coscienza e disuguaglianze tra i diversi territori dell’Isola». L’obiettivo dell’incontro è chiedere che venga applicata pienamente la delibera regionale del luglio 2025, che permette l’aborto farmacologico anche fuori dagli ospedali, potenziando i servizi sul territorio.

Previsti vari interventi di esperti. Silvia Benussi, professoressa associata del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari, ripercorrerà il contesto storico e politico che ha condotto all’approvazione del diritto all’aborto, con particolare attenzione alla salvaguardia della salute delle donne; Stefania Flore, avvocata civilista, analizzerà l’evoluzione della legislazione italiana sul tema e le garanzie previste dall’ordinamento; Carla Meloni, segretaria regionale Uil Sardegna con delega alle Pari Opportunità e Politiche di genere, e Roberta Gessa, coordinatrice del Dipartimento Sanità della Cgil sarda, approfondiranno il ruolo dei servizi territoriali, la situazione dei consultori familiari e le criticità che ancora limitano l’accessibilità dell’assistenza sanitaria. Interverranno inoltre Mirella Parachini, ginecologa e vicesegretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, che approfondirà gli aspetti sanitari dell’aborto farmacologico, e Anna Pompili, ginecologa e consigliera generale sempre della Coscioni, che illustrerà l’esperienza della Regione Lazio nella definizione dei protocolli per l’aborto farmacologico.

/Stefania Lapenna