Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Archivio di Stato di Oristano apre le sue porte a un appuntamento che unisce memoria storica e riflessione sul presente.

Alle 16:30, in piazza Ungheria 5, sarà presentato il libro “S’ereu dei Flore” di Tonina Flore, un’opera che, attraverso fonti documentarie e vicende realmente accadute, restituisce uno spaccato delle relazioni sociali e familiari e dei condizionamenti imposti dalle convenzioni dell’epoca. L’incontro invita a riflettere su patriarcato, contesto sociale e condizione femminile nella società del passato.

«Abbiamo deciso di organizzare questo incontro in Archivio per sensibilizzare sul problema della violenza sulle donne», spiega la direttrice Michela Poddigue. «Lo facciamo seguendo il filone narrativo che ha caratterizzato tutto il nostro anno: le belle storie di donne restituite dai documenti d’archivio». Un percorso che ha già toccato diverse tappe. «A giugno, nel corso di un’escape room, abbiamo indagato e riportato alla luce la storia di Gertrude Paderi», ricorda la direttrice. «Poi abbiamo dedicato un’intera sessione del convegno di Pardu Nou, organizzato per i 70 anni della borgata, a storie di donne. Tra queste c’era quella di Anna Chiara Orro, di Siamaggiore, condannata a due anni di carcere per un omicidio commesso dal marito, un uomo gelosissimo». Protagonista dell’appuntamento di mercoledì sarà invece Serafina, lontana parente di Tonina Flore. È proprio l’autrice, ricostruendo la genealogia della propria famiglia, ad averle dedicato un capitolo. «Serafina fu diseredata dal padre per aver scelto di sposare una persona di rango inferiore, contro la volontà paterna», racconta Poddigue. «Un matrimonio considerato “infamante”, e per questo venne privata dell’eredità. Ma Serafina si è riscattata: da quell’unione è nata una famiglia bellissima e numerosa, capostipite di diverse famiglie di Ardauli».

La storia sarà approfondita insieme all’autrice in un dialogo a più voci. A confrontarsi con Tonina Flore saranno la stessa direttrice e Gigi Pireddaa, che ha trovato molte consonanze tra la vicenda di Serafina e quella di Gertrude Paderi. Interverrà anche la professoressa Carla Cossu, che proporrà una riflessione sul concetto di giustificazione della violenza ai danni delle donne.

Per ragioni logistiche, la sede dell’Archivio non può accogliere un grande numero di persone. «Chi desidera partecipare in presenza è il benvenuto, ma è pregato di prenotarsi», precisa la direttrice. «E se non dovesse trovare posto, non c’è da preoccuparsi: manderemo l’incontro in diretta sulla nostra pagina Facebook, così sarà possibile seguirlo comodamente da casa. Vi aspettiamo numerosi».