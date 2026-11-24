La Sardegna si racconta nella capitale polacca con una grande vetrina internazionale. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre il Centrum Praskie Koneser di Varsavia, complesso post-industriale della storica fabbrica di vodka Koneser, oggi Museo della Vodka Polacca, ospita «La Sardegna a Varsavia»: tre giorni di laboratori, degustazioni, musica, spettacoli e incontri per vivere un’esperienza autentica e scoprire una Sardegna che va ben oltre il mare e le sue spiagge.

L'evento è organizzato dal Ccn Cuglieri in sinergia con il Consorzio Cagliari Centro Storico, in collaborazione con Set (Sardinia Experience Tourism) e realizzato con il contributo dell’assessorato al Turismo regionale.

L'iniziativa consolida la stretta collaborazione avviata ormai anni fa e che, la scorsa primavera, ha visto a Cagliari i vertici del turismo polacco, ospiti di un educational tour tra la città e alcune realtà artigiane dell'hinterland. L'iniziativa si avvale inoltre del supporto logistico ed economico di Shardana, il circolo dei sardi a Varsavia.

Dal mare ai borghi, dall'archeologia ai percorsi naturalistici, dal trekking alla gastronomia, ogni territorio racconta le proprie peculiarità e le esperienze che lo rendono speciale. All'interno delle aree espositive trovano ampio spazio la mostra delle Maschere del Mediterraneo, per un viaggio tra misteri e tradizioni e i laboratori artigiani delle maschere e dell'intreccio della corda per un tuffo negli antichi mestieri del Carnevale sardo a cura della Pro Loco di Mamoiada.

Sebbene la manifestazione sia aperta a tutti i visitatori durante le tre giornate, i destinatari privilegiati restano tour operator, giornalisti e operatori Ho.Re.Ca. Non semplici proposte turistiche, ma occasioni per scoprire luoghi, persone e attività che difficilmente si incontrano nei tradizionali pacchetti viaggio. Oltre alle degustazioni, ogni giorno, dalle 13 alle 15, sarà possibile approfittare dell'arte dello chef Federico Ena e gustare alcuni piatti tipici della tradizione. Protagonisti di questa promozione territoriale sono il CCN di Cagliari (Consorzio Cagliari Centro Storico e Strada facendo Cagliari) e quelli di Cuglieri, Gonnesa, Sant'Antioco, insieme al CCN di Tortolì in collaborazione col Comune di Tortolì, alla Pro Loco di Mamoiada e al Gal Sarcidano Barbagia di Seulo, a testimonianza di una rete coesa che guarda con decisione ai mercati esteri e alla destagionalizzazione turistica. Il programma culturale e folkloristico si anima ogni giorno con l'esibizione del Coro a Cuncordu Sos Zovanos de su Rosariu di Santu Lussurgiu e la tradizionale vestizione dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada.