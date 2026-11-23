Mezzo secolo di spettacoli che tornano a vivere tra fotografie in bianco e nero, vecchie locandine artigianali e il ricordo di un teatro che ha fatto la storia in Sardegna. Alla DoMusArT di Quartucciu sabato sera si è tenuta l’inaugurazione della mostra dedicata ai cinquant’anni del Teatro Olata. Un’avventura nata nel 1976, quasi per gioco, tra i banchi di una scuola popolare, che è diventata ben presto patrimonio culturale e storico per la comunità di Quartucciu. «Eravamo stati tutti promossi e ci dispiaceva non incontrarci più. Nacque così l’idea incosciente di fare teatro», ricorda Aldino “Dino” Pinna, 82 anni, uno degli attori che hanno fatto la storia del Teatro Olata. Da quell’intuizione sono poi arrivate oltre quaranta produzioni e una lingua sarda protagonista, portata in scena per raccontare il presente. «Conoscemmo Salvatore Vargiu e ci dicemmo: perché non facciamo un nostro lavoro?», racconta Dino. L’autore e regista che cambiò le regole della commedia: «Una piccola rivoluzione, già nella prima opera il poveraccio ridicolizzava la classe borghese. Ricevemmo grandi critiche. Siamo stati attaccati perfino dal clero». Da Quartucciu la compagnia arrivò ai festival e al Teatro Goldoni di Venezia, con collaborazioni importanti come quella con Marco Parodi. Ma per Pinna restano fondamentali anche le esperienze con i più piccoli: «Con i bambini e i genitori si era creata una comunità». Oggi osserva con amarezza un cambiamento: «Prima ci incontravamo la sera dopo il lavoro. Adesso c’è fretta per tutto. Non c’erano soldi, ma ci credevamo davvero: lo facevamo per amore del teatro». La memoria passa anche dalle mani di chi realizzava ogni dettaglio. «Il nostro era un teatro artigianale: artigiani nella vita e anche artisticamente», racconta Giorgio Pinna, fratello di Dino, 84 anni. «Facevamo tutto: a partire dal copione e dalla regia di Vargiu, sino alle locandine artigianali. Dietro ogni spettacolo c’era un enorme lavoro». Oggi fotografie e articoli diventano il racconto di un’epoca: «È un piccolo viaggio nel tempo che mette nostalgia. A 84 anni posso dire che abbiamo fatto un bel viaggio. Anche i nostri figli sono artisti: per noi è davvero importante». La mostra rientra nel progetto “Identità e Valore” dell’assessorato alla Cultura del Comune, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, e resterà aperta sino a domani (martedì 24 novembre) negli orari 10-12 e 16-18. Infine, alla domanda su cosa avesse di rivoluzionario il Teatro Olata, Giorgio Pinna rivendica una scelta: «Raccontavamo storie a noi contemporanee, non ambientate nel passato. Su questo lato, abbiamo fatto storia: possiamo dirlo senza presunzione. Con Salvatore Vargiu portavamo in scena storie che denunciavano le ingiustizie. Era un teatro sociale: davamo dignità a poveri e disoccupati».

