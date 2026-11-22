Nell’ambito della rassegna culturale “ViaConvento” e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì alle 17,30 la biblioteca di Flumini ospiterà la presentazione di “Margherita”, romanzo di Patrizia Floris. Un libro che intreccia due momenti storici, dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri, attraverso storie d’amore e di amicizia, legami familiari e vicende dolorose che invitano a riflettere sulla violenza contro le donne, ma anche sulla forza di reagire, sul coraggio e sulla possibilità di rinascere.A fare da sfondo sono i paesaggi e i profumi della laguna di Santa Gilla a Cagliari e di altri luoghi della Sardegna, che accompagnano una storia ricca di emozioni e memoria.

La serata sarà arricchita da un reading degli allievi del laboratorio di lettura espressiva del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – sede di Quartu. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. L' incontro promuove inoltre una cultura attenta alla sostenibilità ambientale, attraverso l’impiego di materiali ecosostenibili, la diffusione di inviti in formato digitale e la riduzione della plastica monouso. La rassegna Vianconvento, va avanti con la sua tranche del periodo autunno-inverno dopo il successo delle presentazioni della rassegna estiva. Il suo scopo è promuovere la letteratura sarda.